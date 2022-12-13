«Я умерла?» Кейт Уинслет — о подводных съемках «Аватара 2»

"У меня есть видео, на котором я всплываю на поверхность и говорю: «Я умерла, я умерла?», а затем говорю: «Сколько я продержалась?» Я сразу же захотела узнать своё время. И когда узнала, то не могла поверить… А потом решила сообщить об этом Джиму, я хотела, чтобы он узнал об этом сразу же".