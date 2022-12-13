Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
1 час назад

«Я умерла?» Кейт Уинслет — о подводных съёмках «Аватара: Путь воды»

Чемпионат.com

Ещё в 2020 году стало известно, что съёмки «Аватара: Путь воды» во многом проходили под водой. Одной из главных новостей стало то, что Кейт Уинслет, исполняющая роль Ронал, лидера одного из кланов На'ви, задержала дыхание на целых 7 минут 15 секунд. Это абсолютный рекорд в киноиндустрии — ранее он принадлежал Тому Крузу.

«Я умерла?» Кейт Уинслет — о подводных съемках «Аватара 2»
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

В интервью изданию Total Film актриса поделилась эмоциями от того самого съёмочного дня. По словам девушки, она сперва не поверила, что осталась жива, проведя столько времени под водой. А сразу после осознания она решила похвастаться рекордом перед Джеймсом Кэмероном.

"У меня есть видео, на котором я всплываю на поверхность и говорю: «Я умерла, я умерла?», а затем говорю: «Сколько я продержалась?» Я сразу же захотела узнать своё время. И когда узнала, то не могла поверить… А потом решила сообщить об этом Джиму, я хотела, чтобы он узнал об этом сразу же".

Уинслет отметила, что никто из съёмочной команды не заставлял её проводить столько времени под водой — это было исключительно желание актрисы. В итоге ей удалось установить абсолютный рекорд, чему она очень рада.

Премьера «Аватара: Путь воды» состоится уже 14 декабря. В России ленту официально показывать не будут, однако фильм наверняка доберётся до кинотеатров страны до новогодних праздников.

Актеры,Том Круз,Кейт Уинслет,Джеймс Кэмерон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители