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2 часа назад

Кинокритик и экс-глава Госкино Армен Медведев умер на 85-м году жизни

Мир24

Кинокритик, бывший глава Госкино РФ Армен Медведев умер на 85-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ, передает РИА «Новости».

Умер кинокритик и экс-глава Госкино Медведев
Фото: Мир24Мир24

Армен Медведев родился в Москве в армянской семье. Окончил ВГИК. Работал директором Бюро пропаганды советского киноискусства Союза кинематографистов СССР. Возглавлял журналы «Советский фильм», «Искусство кино». Был завотделом культуры и народного образования Совета министров СССР. Работал консультантом в аппарате президента СССР. В 1992-1999 годах был председателем Госкино.

Ранее писатель Илья Штемлер умер в Петербурге на 90-м году жизни после коронавируса.

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