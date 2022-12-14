Умер кинокритик и экс-глава Госкино Медведев

Кинокритик, бывший глава Госкино РФ Армен Медведев умер на 85-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ, передает РИА «Новости».

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Армен Медведев родился в Москве в армянской семье. Окончил ВГИК. Работал директором Бюро пропаганды советского киноискусства Союза кинематографистов СССР. Возглавлял журналы «Советский фильм», «Искусство кино». Был завотделом культуры и народного образования Совета министров СССР. Работал консультантом в аппарате президента СССР. В 1992-1999 годах был председателем Госкино.