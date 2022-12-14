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1 час назад

Radar: Брюс Уиллис оставил все наследство второй жене

Мария Каткова

Стало известно, кому достанется все наследство Брюса Уиллиса. Об этом сообщает издание Radar.

Брюс Уиллис изменил завещание и обделил Деми Мур
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

По информации журналистов, после того, как актеру поставили диагноз афазия, Уиллис изменил свое завещание. 250 миллионов долларов разделят между собой нынешняя супруга, а также дочери. Однако состояние актера поделят не поровну. Большая часть достанется нынешней семье: супруге Эмме Хеминг и дочерям от второго брака Эвелин Пенн и Мейбел Рей.

Своей экс-супруге Деми Мур, которая продолжает поддерживать актера, не достанется ничего. Дочерям от первого брака Румер, Скаут и Талуле достанется по миллиону долларов.

Деми Мур рассталась с молодым избранником

Источник заявил, что актер хочет быть уверенным в том, что о его новой семье позаботятся. Он также добавил, что Уиллис считает, что старшие дочери получили достаточно финансовой поддержки в более молодом возрасте.

Ранее сообщалось, что дочь больного Брюса Уиллиса показала его свежие снимки.

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