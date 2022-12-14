Брюс Уиллис изменил завещание и обделил Деми Мур

Стало известно, кому достанется все наследство Брюса Уиллиса. Об этом сообщает издание Radar.

По информации журналистов, после того, как актеру поставили диагноз афазия, Уиллис изменил свое завещание. 250 миллионов долларов разделят между собой нынешняя супруга, а также дочери. Однако состояние актера поделят не поровну. Большая часть достанется нынешней семье: супруге Эмме Хеминг и дочерям от второго брака Эвелин Пенн и Мейбел Рей.

Своей экс-супруге Деми Мур, которая продолжает поддерживать актера, не достанется ничего. Дочерям от первого брака Румер, Скаут и Талуле достанется по миллиону долларов.

Источник заявил, что актер хочет быть уверенным в том, что о его новой семье позаботятся. Он также добавил, что Уиллис считает, что старшие дочери получили достаточно финансовой поддержки в более молодом возрасте.