Звезда «Джейн Эйр» объяснила нежелание выходить замуж

Звезда сериала «Джейн Эйр» Рут Уилсон рассказала, что верит в любовь, но институт брака не имеет для нее значения. О нежелании выходить замуж 40-летняя актриса заявила в интервью The Guardian.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Уилсон — одна из самых закрытых голливудских знаменитостей: она не рассказывает о своих романах, не ведет соцсети, не комментирует слухи о личной жизни. Поэтому поклонники не раз ей приписывали отношения с партнерами по фильмам, в том числе с Джейком Джилленхолом, но она на подобные факты не реагировала. Лишь однажды в интервью актриса призналась, что состояла несколько лет в отношениях с писателем, но имя избранника не назвала.

В новом интервью Уилсон объяснила, почему не стремится выйти замуж. Она призналась, что верит в любовь, но не в институт брака.

Актриса не исключает, что нелюбовь к браку унаследована от деда, который был многоженцем.

«Мой дедушка умер еще до моего рождения, а у моих родителей отличный брак. Должно быть, генетика перескочила через поколение», — сказала Уилсон.