Стерн обрушился с критикой на Гарри и Меган Маркл из-за фильма

Популярный в США ведущий Говард Стерн обрушился с критикой на принца Гарри и Меган Маркл из-за документального сериала от Netflix. Он обозвал их нытиками.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Ведущий признался, что ему было тяжело смотреть первый эпизод документального сериала. Он готов был выключить шоу, но супруга настояла на продолжении просмотра.

Стерн в эфире радио SiriusXM заявил, что прекрасно понимает злость герцога Сассекского на монархию из-за своей матери принцессы Дианы. Но при этом считает странным публичные откровения супружеской пары.

«Но, Господи Иисусе, когда эти двое начинают ныть: "Ой-ой-ой, я им не нравлюсь", и она хочет, чтобы ее любили в этой стране, — ну ребята!» — поделился ведущий.