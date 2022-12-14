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1 час назад

Ведущий Стерн обрушился с критикой на Гарри и Меган Маркл из-за документального фильма

Слово и Дело

Популярный в США ведущий Говард Стерн обрушился с критикой на принца Гарри и Меган Маркл из-за документального сериала от Netflix. Он обозвал их нытиками.

Стерн обрушился с критикой на Гарри и Меган Маркл из-за фильма
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Ведущий признался, что ему было тяжело смотреть первый эпизод документального сериала. Он готов был выключить шоу, но супруга настояла на продолжении просмотра.

Стерн в эфире радио SiriusXM заявил, что прекрасно понимает злость герцога Сассекского на монархию из-за своей матери принцессы Дианы. Но при этом считает странным публичные откровения супружеской пары.

«Но, Господи Иисусе, когда эти двое начинают ныть: "Ой-ой-ой, я им не нравлюсь", и она хочет, чтобы ее любили в этой стране, — ну ребята!» — поделился ведущий.

Стриминговая платформа Netflix выпустила документальный фильм о принце Гарри и Меган Маркл, состоящий из двух эпизодов. В первой части супруги рассказали о знакомстве и отношениях в королевской семье.

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