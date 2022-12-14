Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
50 минут назад

Селена Гомес о получении номинации на «Золотой глобус»: «Мечты должны исполняться»

Inc-News

30-летняя певица и актриса отмечена за участие в сериале «Убийства в одном здании».

Селена Гомес о получении номинации на «Золотой глобус»: «Мечты должны исполняться»
Фото: Inc-NewsInc-News

Селена Гомес прокомментировала своё выдвижение на престижную кинопремию «Золотой глобус». Для этого основательница косметического бренда Rare Beauty выложила в TikTok архивное видео, в котором рассуждает о карьерных предпочтениях. В отрывке из «Утреннего шоу» канала KTLA от 2011-го года Селена спрашивают, хотела бы она в будущем получить Grammy – высшую награду в американской музыкальной индустрии. Но Гомес заявила, что с удовольствием унесла бы домой престижную премию не за музыку, а за актёрское мастерство.

«Думаю, этим бы мне оказали, несомненно, большую честь, но я больше себя причисляю к девушкам «Золотого глобуса» или «Оскара», - объяснила она, добавив в комментарии к этому видео: «Мечты сбываются! Ребята, я номинирована на «Золотой глобус». Можете за меня громко порадоваться».

Напомню, актриса отмечена в номинации «Лучшая исполнительница телесериала или мюзикла» на премию «Золотой глобус» по итогам 2022-го года за роль Мэйбл Моры в проекте Hulu «Убийства в одном здании». В этой же категории номинированы Кинта Брансон («Начальная школа Эббот»), Кейли Куоко («Бортпроводница»), Дженна Ортега («Уэнсдэй») и Джин Смарт («Хитрости»).

«Убийства в одном здании» также выдвинут в категории «Лучший телесериал, комедия или мюзикл», а оба партнёра Гомес по проекту Стив Мартин и Мартин Шорт отмечены в номинации «Лучший актёр телесериала, комедии или мюзикла».

При этом, несмотря на отсутствие амбиций по получению Grammy, Селена была номинирована в этом году на неё за лучший альбом латиноамериканской музыки «Revelación».

Актеры,Оскар,Дженна Ортега,Стив Мартин,Кейли Куоко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители