Селена Гомес о получении номинации на «Золотой глобус»: «Мечты должны исполняться»

30-летняя певица и актриса отмечена за участие в сериале «Убийства в одном здании».

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Селена Гомес прокомментировала своё выдвижение на престижную кинопремию «Золотой глобус». Для этого основательница косметического бренда Rare Beauty выложила в TikTok архивное видео, в котором рассуждает о карьерных предпочтениях. В отрывке из «Утреннего шоу» канала KTLA от 2011-го года Селена спрашивают, хотела бы она в будущем получить Grammy – высшую награду в американской музыкальной индустрии. Но Гомес заявила, что с удовольствием унесла бы домой престижную премию не за музыку, а за актёрское мастерство.

«Думаю, этим бы мне оказали, несомненно, большую честь, но я больше себя причисляю к девушкам «Золотого глобуса» или «Оскара», - объяснила она, добавив в комментарии к этому видео: «Мечты сбываются! Ребята, я номинирована на «Золотой глобус». Можете за меня громко порадоваться».

Напомню, актриса отмечена в номинации «Лучшая исполнительница телесериала или мюзикла» на премию «Золотой глобус» по итогам 2022-го года за роль Мэйбл Моры в проекте Hulu «Убийства в одном здании». В этой же категории номинированы Кинта Брансон («Начальная школа Эббот»), Кейли Куоко («Бортпроводница»), Дженна Ортега («Уэнсдэй») и Джин Смарт («Хитрости»).

«Убийства в одном здании» также выдвинут в категории «Лучший телесериал, комедия или мюзикл», а оба партнёра Гомес по проекту Стив Мартин и Мартин Шорт отмечены в номинации «Лучший актёр телесериала, комедии или мюзикла».