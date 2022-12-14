Духовны ответил на вопрос о готовности вернуться к роли агента Малдера

Дэвид Духовны ответил на вопрос о своей готовности вернуться к роли агента ФБР Фокса Малдера в возможном продолжении «Секретных материалов». Об этом он рассказал в интервью для американского подкаста «The Discourse».
По словам актера, он все еще не утратил интерес к миру «Секретных материалов», но уверен, что о возвращении к роли Фокса Малдера он сможет всерьез задуматься, только когда ему предложат по-настоящему интересный сценарий.
«Это должен быть очень хороший сюжет, который бы показал, как изменился мир сериала вслед за миром вокруг. Очевидно, что мы не можем вернуться к привычным образам Малдера и Скалли, и к стилю «Секретных сериалов», каким он был в 90-х. Все изменилось, и проект сможет стать успешным, только если отразит в себе эти перемены. Иначе мы станем посмешищем», — рассказал Духовны.