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10 минут назад

Дэвид Духовны ответил на вопрос о готовности вернуться к роли агента Малдера

Газета.Ru

Дэвид Духовны ответил на вопрос о своей готовности вернуться к роли агента ФБР Фокса Малдера в возможном продолжении «Секретных материалов». Об этом он рассказал в интервью для американского подкаста «The Discourse».

Духовны ответил на вопрос о готовности вернуться к роли агента Малдера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам актера, он все еще не утратил интерес к миру «Секретных материалов», но уверен, что о возвращении к роли Фокса Малдера он сможет всерьез задуматься, только когда ему предложат по-настоящему интересный сценарий.

«Это должен быть очень хороший сюжет, который бы показал, как изменился мир сериала вслед за миром вокруг. Очевидно, что мы не можем вернуться к привычным образам Малдера и Скалли, и к стилю «Секретных сериалов», каким он был в 90-х. Все изменилось, и проект сможет стать успешным, только если отразит в себе эти перемены. Иначе мы станем посмешищем», — рассказал Духовны.

Актеры,Секретные материалы,Дэвид Духовны,ФБР,
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