Духовны ответил на вопрос о готовности вернуться к роли агента Малдера

«Это должен быть очень хороший сюжет, который бы показал, как изменился мир сериала вслед за миром вокруг. Очевидно, что мы не можем вернуться к привычным образам Малдера и Скалли, и к стилю «Секретных сериалов», каким он был в 90-х. Все изменилось, и проект сможет стать успешным, только если отразит в себе эти перемены. Иначе мы станем посмешищем», — рассказал Духовны.