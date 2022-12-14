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46 минут назад

Актер Дмитрий Дюжев рассказал о возможности продолжения "Бригады"

Мария Иглина

Актер Дмитрий Дюжев рассказал о возможности продолжения сериала "Бригада". Подробностями артист поделился в беседе с изданием "Аргументы и факты".

Дюжев рассказал о возможности продолжения "Бригады"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исполнитель роли Космоса вспомнил слова сценариста и режиссера "Бригады" Алексея Сидорова о том, что у сериала не может быть продолжения, поскольку это законченная история.

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Однако Дюжев отметил, что хотел бы сыграть Космоса, который прожил еще 20 лет:

"Размышлять о нем, искать и найти судьбу этого персонажа. Конечно, я говорю не о возвращении к этому герою. Мы даже спектакль каждый раз играем с новым ощущением, мы работаем здесь и сейчас. Любой персонаж, который был когда-то сыгран, должен быть проанализирован, пролонгирован в процессе подготовки. Нужно понять, что он пережил, что с ним произошло, как изменилась его медицинская карта. И этот герой в любом случае будет новым".

Ранее стало известно, что Джейсон Момоа снимется в фильме "Каникулы киллеров".

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