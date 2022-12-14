Дюжев рассказал о возможности продолжения "Бригады"

"Размышлять о нем, искать и найти судьбу этого персонажа. Конечно, я говорю не о возвращении к этому герою. Мы даже спектакль каждый раз играем с новым ощущением, мы работаем здесь и сейчас. Любой персонаж, который был когда-то сыгран, должен быть проанализирован, пролонгирован в процессе подготовки. Нужно понять, что он пережил, что с ним произошло, как изменилась его медицинская карта. И этот герой в любом случае будет новым".