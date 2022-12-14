После травмы головы Уилсон 16 часов отработала на съемках

Актрисе Ребел Уилсон в 2017 году пришлось перенести на ногах сотрясение мозга. О том, как она 16 часов отработала с травмой головы, Уилсон рассказала в беседе с People.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам артистки, во время съемок одной из сцен картины «Не романтично ли это?» она упала на холме, скользком от утренней росы, ударилась затылком и на несколько секунд потеряла сознание. После кратковременной госпитализации она решила продолжить работу, несмотря на диагностированное у нее сотрясение головного мозга.

Актриса добавила, что еще несколько дней ее мучали головные боли, тошнота, боли в плечах и шее. Сейчас Ребел Уилсон начала работу с Американской ассоциацией травм головного мозга, взяв на себя работу по просвещению о сотрясениях мозга.