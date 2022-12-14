Кристофер Нолан назвал величайших актеров всех времен

Режиссер Кристофер Нолан назвал двух величайших актеров всех времен. Своим мнением он поделился в интервью порталу Total Film.
Так, Нолан заявил, что лучшими актерами по его мнению являются Роберт Дауни-младший и Киллиан Мерфи.
Говоря о Мерфи, режиссер признался, что он мечтал подарить своему любимому артисту роль мечты:
"С тех пор, как я впервые встретил его, я всегда знал: Киллиан — один из величайших актеров не только своего поколения, но и всех времен. Я ждал проекта, и я знаю, что он тоже ждал, где я мог бы положить самый большой кинематографический груз на его плечи и наблюдать, как он с ним справится".
Нолан также высоко оценил талант Роберта Дауни-младшего:
"Мы все знаем, что Роберт Дауни-младший — один из величайших киноартистов современности, но он также — один из величайших актеров всех времен".
Актеры сыграли главные роли в байопике о физике-теоретике Роберте Оппенгеймере.