Кристофер Нолан назвал величайших актеров всех времен

"С тех пор, как я впервые встретил его, я всегда знал: Киллиан — один из величайших актеров не только своего поколения, но и всех времен. Я ждал проекта, и я знаю, что он тоже ждал, где я мог бы положить самый большой кинематографический груз на его плечи и наблюдать, как он с ним справится".