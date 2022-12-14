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45 минут назад

Режиссер Кристофер Нолан назвал величайших актеров всех времен

Мария Иглина

Режиссер Кристофер Нолан назвал двух величайших актеров всех времен. Своим мнением он поделился в интервью порталу Total Film.

Кристофер Нолан назвал величайших актеров всех времен
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Так, Нолан заявил, что лучшими актерами по его мнению являются Роберт Дауни-младший и Киллиан Мерфи.

Говоря о Мерфи, режиссер признался, что он мечтал подарить своему любимому артисту роль мечты:

"С тех пор, как я впервые встретил его, я всегда знал: Киллиан — один из величайших актеров не только своего поколения, но и всех времен. Я ждал проекта, и я знаю, что он тоже ждал, где я мог бы положить самый большой кинематографический груз на его плечи и наблюдать, как он с ним справится".

Джейсон Момоа снимется в фильме "Каникулы киллеров"

Нолан также высоко оценил талант Роберта Дауни-младшего:

"Мы все знаем, что Роберт Дауни-младший — один из величайших киноартистов современности, но он также — один из величайших актеров всех времен".

Актеры сыграли главные роли в байопике о физике-теоретике Роберте Оппенгеймере.

Ранее стало известно, когда начнут снимать третью часть "Дэдпула".

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