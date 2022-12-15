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20 минут назад

Тяжелая болезнь мозга Брюса Уиллиса начала прогрессировать

Слово и Дело

Американский актер Брюс Уиллис стал себя хуже чувствовать. Тяжела болезнь мозга актера популярных боевиков начала прогрессировать.

Тяжелая болезнь мозга Уиллиса начала прогрессировать
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Источник, знакомый с семьей Уиллиса сообщил, что проблемы с памятью актера стали проявляться более остро. Он перестал узнавать родных и близких. Помимо этого Уиллису сложно понять, что ему говорят другие, передает Radaronline.

Отмечают также, что Брюс Уиллис имеет проблемы с дикцией. А возвращение в нормальное состояние с каждым разом становится все реже. Врачи поставили Уиллису диагноз афазия. Болезнь заключается в локальном отсутствии и дефектах сформировавшейся речи, которое сопровождается нарушением восприятия поступающих сообщений от других людей.

Актеры,Брюс Уиллис,
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