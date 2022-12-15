Тяжелая болезнь мозга Уиллиса начала прогрессировать

Американский актер Брюс Уиллис стал себя хуже чувствовать. Тяжела болезнь мозга актера популярных боевиков начала прогрессировать.

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Источник, знакомый с семьей Уиллиса сообщил, что проблемы с памятью актера стали проявляться более остро. Он перестал узнавать родных и близких. Помимо этого Уиллису сложно понять, что ему говорят другие, передает Radaronline.