Тяжелая болезнь мозга Уиллиса начала прогрессировать

Американский актер Брюс Уиллис стал себя хуже чувствовать. Тяжела болезнь мозга актера популярных боевиков начала прогрессировать.
Источник, знакомый с семьей Уиллиса сообщил, что проблемы с памятью актера стали проявляться более остро. Он перестал узнавать родных и близких. Помимо этого Уиллису сложно понять, что ему говорят другие, передает Radaronline.
Отмечают также, что Брюс Уиллис имеет проблемы с дикцией. А возвращение в нормальное состояние с каждым разом становится все реже. Врачи поставили Уиллису диагноз афазия. Болезнь заключается в локальном отсутствии и дефектах сформировавшейся речи, которое сопровождается нарушением восприятия поступающих сообщений от других людей.