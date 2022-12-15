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1 час назад

Покончил с собой актер из фильма "Шаг вперед" Стивен Босс

Газета.Ruиещё 2

Американский актер, диджей, танцор, продюсер и исполнитель одной из ролей в фильме «Шаг вперед» Стивен Босс покончил с собой на 41-м году жизни. Об этом сообщает CNN.

Скончался актер из фильма "Шаг вперед"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам жены покойного Эллисон Холкер Босс, 13 декабря его нашли мертвым в одном из отелей Лос-Анджелеса. «С тяжелейшим сердцем я вынуждена сообщить, что мой муж Стивен ушел от нас. Стивен нес свет в каждую комнату, в которую входил. Он ценил семью, друзей и общество превыше всего, а вести людей за своими любовью и светом было для него всем», — высказалась вдова.

Супруги были вместе девять лет, в браке родилось трое детей.

Стивен Босс также снимался в фильмах «Волшебный Майк XXL» и «Американская семейка», принимал участие в шоу «Проект Уэйда Робсона», был диджеем в шоу Эллен Дедженерес, а в 2020-м стал исполнительным продюсером ее передачи.

Ранее сообщалось, что умерла режиссер сериала «Звездный путь: Вояджер» Габриэль Бомонт.

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