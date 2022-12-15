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3 часа назад

Кейт Уинслет рассказала о рекордной задержке дыхания во время съемок «Аватара»

Lenta.ru

Британская актриса Кейт Уинслет рассказала о рекордной задержке дыхания во время съемок фильма «Аватар: Путь воды». Об этом сообщает GamesRadar.

Кейт Уинслет рассказала о рекордной задержке дыхания во время съемок «Аватара»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Артистке удалось пробыть под водой 7 минут и 15 секунд, тем самым побив рекорд актера Тома Круза, который задерживал дыхание на шесть минут в 2011 году во время съемок фильма «Миссия невыполнима: Племя изгоев».

Уинслет призналась, что в тот момент подумала, что уже умерла.

«У меня есть видео, на котором я всплываю на поверхность и говорю: "Я умерла, умерла?" А потом спрашиваю: "Сколько времени я была под водой?" Я сразу же захотела узнать свое время и поначалу не могла в это поверить», — рассказала актриса.

Во второй части «Аватара» артистка исполнила роль персонажа Ронал, представительницы народа на'ви из морского клана Меткайина. Премьера картины состоится 16 декабря, спустя 13 лет после выхода первой части проекта.

Ранее режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что съемки «Титаника» травмировали Кейт Уинслет.

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