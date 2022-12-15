Марго Робби назвала себя "рождественским тираном"

"Все. Я люблю рождественскую еду, наряжать рождественскую елку, я люблю рождественскую музыку, я люблю покупать подарки. В этом году я определенно перестаралась. У меня есть склонность откусывать больше, чем я могу прожевать, и в этом году я решила сделать своему мужу адвент-календарь, в котором я бы каждый день делала ему подарки", — написала актриса.