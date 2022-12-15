Марго Робби назвала себя "рождественским тираном"

Австралийская актриса Марго Робби рассказала, что дарит своему мужу Тому Акерли 25 подарков. Историей она поделилась в шоу "Джимми Киммел в прямом эфире".
"Все. Я люблю рождественскую еду, наряжать рождественскую елку, я люблю рождественскую музыку, я люблю покупать подарки. В этом году я определенно перестаралась. У меня есть склонность откусывать больше, чем я могу прожевать, и в этом году я решила сделать своему мужу адвент-календарь, в котором я бы каждый день делала ему подарки", — написала актриса.
Марго Робби добавила, что заставляла своих друзей выучивать рождественский танец на вечеринке.
"Когда я говорю, что люблю Рождество, это больше похоже на то, что я рождественский тиран. Я им сказала, что в этом году мы все собираемся нарядиться, как в "Дрянных девчонках", и выучим их танец", — рассказала Робби.
В ноябре актриса и соосновательница продюсерской компании LuckyChap Entertainment Марго Робби заявила, что планирует попробовать себя в режиссуре. При этом Робби добавила, что пока не торопится воплощать в жизнь это желание.