Генри Кавиллу предложили роль в экранизации игры

Стриминговый сервис Amazon планирует снять экранизацию игры "Warhammer 40,000" с актером Генри Кавиллом. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Новость о том, что Кавиллу предложили роль в грядущем сериале, появилась незадолго после информации о том, что актер больше не вернется к роли Супермена в киновселенной DC. Далее сообщалось, что Джеймс Ганн начал работу над новым "Суперменом" без Кавилла.
Действие игры происходит в будущем. Человеческая цивилизация остановила прогресс и находится в бесконечной войне с инопланетянами и магическими существами, с богами и демонами.