Генри Кавиллу предложили роль в экранизации игры

Новость о том, что Кавиллу предложили роль в грядущем сериале, появилась незадолго после информации о том, что актер больше не вернется к роли Супермена в киновселенной DC. Далее сообщалось, что Джеймс Ганн начал работу над новым "Суперменом" без Кавилла.