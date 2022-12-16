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53 минуты назад

Генри Кавиллу предложили роль в экранизации игры "Warhammer 40,000"

Газета.Ru

Стриминговый сервис Amazon планирует снять экранизацию игры "Warhammer 40,000" с актером Генри Кавиллом. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Генри Кавиллу предложили роль в экранизации игры
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Новость о том, что Кавиллу предложили роль в грядущем сериале, появилась незадолго после информации о том, что актер больше не вернется к роли Супермена в киновселенной DC. Далее сообщалось, что Джеймс Ганн начал работу над новым "Суперменом" без Кавилла.

Действие игры происходит в будущем. Человеческая цивилизация остановила прогресс и находится в бесконечной войне с инопланетянами и магическими существами, с богами и демонами.

Актеры,Супермен,Джеймс Ганн,Amazon,
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