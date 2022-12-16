Что стало с актрисой из сериала "Слепая"

Сериал "Слепая" вышел на экраны в 2014 году и быстро полюбился телезрителям. Главную роль провидицы бабы Нины исполнила Ирина Кравченко, судьба которой отчасти напоминает судьбу ее персонажа. Подробнее о том, что стало с Кравченко – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Слепая" Кадр из сериала "Слепая"

По сюжету баба Нина в детстве лишилась зрения. У актрисы, исполнившей ее роль, случилась похожая история: будучи маленьким ребенком, Ирина получила травму, из-за которой ее зрение ухудшилось. Кравченко получила первую группу инвалидности, но не оставила мечту стать актрисой.

На протяжении 30 лет Кравченко играла в московском театре. Телевизионная слава пришла к ней после выхода "Слепой" на экраны. Неудивительно, что когда Ирина пропала из сериала, поклонники начали бурно обсуждать возможные причины ее исчезновения.

При этом актеры, игравшие с Кравченко в сериале, подписали договор, по которому не могли разглашать информацию. Постепенно начали появляться слухи и домыслы. Дошло до того, что некоторые решили: происходящее на экране – реальные события. Однако это не более чем выдумка.

Некоторые пользователи сети предположили, что Кравченко ушла из жизни из-за осложнений после коронавируса. Но официально эта информация не была подтверждена. Тем не менее, на популярном среди киноманов ресурсе сказано, что актриса умерла 11 декабря 2020 года.

Вместе с тем один из пользователей сети рассказал, что Ирина продолжает работать в театре и с ней все в порядке. В таком случае остается загадкой, почему Кравченко перестала сниматься в популярном сериале.