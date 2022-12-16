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1 час назад

Что стало с актрисой из сериала "Слепая"

Мира Маркина

Сериал "Слепая" вышел на экраны в 2014 году и быстро полюбился телезрителям. Главную роль провидицы бабы Нины исполнила Ирина Кравченко, судьба которой отчасти напоминает судьбу ее персонажа. Подробнее о том, что стало с Кравченко – в материале "Рамблера".

Что стало с актрисой из сериала "Слепая"
Фото: Кадр из сериала "Слепая"Кадр из сериала "Слепая"

По сюжету баба Нина в детстве лишилась зрения. У актрисы, исполнившей ее роль, случилась похожая история: будучи маленьким ребенком, Ирина получила травму, из-за которой ее зрение ухудшилось. Кравченко получила первую группу инвалидности, но не оставила мечту стать актрисой.

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На протяжении 30 лет Кравченко играла в московском театре. Телевизионная слава пришла к ней после выхода "Слепой" на экраны. Неудивительно, что когда Ирина пропала из сериала, поклонники начали бурно обсуждать возможные причины ее исчезновения.

При этом актеры, игравшие с Кравченко в сериале, подписали договор, по которому не могли разглашать информацию. Постепенно начали появляться слухи и домыслы. Дошло до того, что некоторые решили: происходящее на экране – реальные события. Однако это не более чем выдумка.

Некоторые пользователи сети предположили, что Кравченко ушла из жизни из-за осложнений после коронавируса. Но официально эта информация не была подтверждена. Тем не менее, на популярном среди киноманов ресурсе сказано, что актриса умерла 11 декабря 2020 года.

Вместе с тем один из пользователей сети рассказал, что Ирина продолжает работать в театре и с ней все в порядке. В таком случае остается загадкой, почему Кравченко перестала сниматься в популярном сериале.

Теперь вместо бабы Нины другая незрячая героиня – мама Рая. По сюжету она является дочерью ясновидящей, унаследовавшей ее дар. Однако зрители не оценили такой сценарный ход и заявили о том, что сериал стоило закрыть.

Актеры,Слепой,Ирина Кравченко,Дмитрий Дюжев,
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