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1 час назад

Актер Александр Самойленко объяснил свое отсутствие в новых "Папиных дочках"

Мария Иглина

Актер Александр Самойленко рассказал, что шоураннеры продолжения "Папиных дочек" не прислали ему сценарий, хотя и планировали сделать это. Подробностями артист поделился в беседе со StarHit.

"Да, меня не будет. Предложение поступало, но как-то… сказали, свяжутся, когда появится сценарий, но сценарий до меня так и не дошел. Видимо, решили не задействовать меня", — рассказал Самойленко.

При этом актер отметил, что не держит обиду на режиссера Александра Жигалкина за это решение.

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Напомним, что Самойленко в "Папиных дочках" исполнил роль близкого друга отца семейства Сергея Васнецова.

Ранее были опубликованы новые постеры к фильму "Чебурашка".

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