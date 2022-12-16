Актер Александр Самойленко рассказал, что шоураннеры продолжения "Папиных дочек" не прислали ему сценарий, хотя и планировали сделать это. Подробностями артист поделился в беседе со StarHit.
"Да, меня не будет. Предложение поступало, но как-то… сказали, свяжутся, когда появится сценарий, но сценарий до меня так и не дошел. Видимо, решили не задействовать меня", — рассказал Самойленко.
При этом актер отметил, что не держит обиду на режиссера Александра Жигалкина за это решение.
Напомним, что Самойленко в "Папиных дочках" исполнил роль близкого друга отца семейства Сергея Васнецова.
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