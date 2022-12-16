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31 минуту назад

Звезда "Майора Грома" Жизневский сыграет в "Отелло" в Александринском театре

Газета.Ru

Звезда фильмов о супергерое майоре Громе Тихон Жизневский сыграет Кассио в новой постановке Александринского театра в Санкт-Петербурге «Отелло». Об этом сообщает «Российская газета».

Звезда "Майора Грома" сыграет в Александринском театре
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ставит трагедию английского драматурга Уильяма Шекспира режиссер Николай Рощин. В последний раз пьесу ставили здесь около 30 лет назад — в 1993 году.

«Сюжет «Отелло» разворачивается на фоне венецианско-турецкой войны конца XVI века. В спектакле каждый из главных героев истории получает право представить свою правду. Прозвучат версия самого Отелло, версия Яго, версия Дездемоны...» — уточнили в театре.

Отелло сыграет Сергей Мардарь, Дездемону — Мария Лопатина, в роли Яго на сцену выйдет Иван Волков.

Рощин с 2016 года является главным режиссером Александринского театра, он поставил здесь около десяти спектаклей, отличающихся подчеркнуто игровыми формами театрального языка в сочетании с эмоционально точным чувством нерва времени, рассказали в театре.

Премьерные показы «Отелло» состоятся на Основной сцене 24 и 25 декабря.

Актеры,Тихон Жизневский,Мария Лопатина,Сергей Мардарь,Иван Волков,Уильям Шекспир,Николай Рощин,
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