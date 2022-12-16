Дэйзи Эдгар-Джонс сыграет певицу в музыкальном фильме

Проект будет снят на основе одноимённого бродвейского мюзикла.

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Дэйзи Эдгар-Джонс подписала контракт на исполнение роли певицы Кэрол Кинг в грядущей киноадаптации Sony Pictures Entertainment мюзикла «Красивая». «У Дэйзи душа и энергия, которые были у меня, когда я была моложе. Она невероятно талантлива, и я знаю, отлично справится с ролью», - рассказала Кинг журналистам.

Эдгар-Джонс уже сотрудничала с Sony, сыграв в недавнем кассовом хите киностудии «Там, где раки поют» (2022). Поставит «Красивую» оскаровская номинантка Лиза Холоденко, известная по работе над комедией «Детки в порядке» (2010). C давним соавтором Стюартом Блумбергом она уже написала сценарий к предстоящей картине. В её продюсерскую команду войдёт в числе прочих и Том Хэнкс.