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27 минут назад

Дэйзи Эдгар-Джонс сыграет певицу в музыкальном фильме «Красивая»

Inc-News

Проект будет снят на основе одноимённого бродвейского мюзикла.

Дэйзи Эдгар-Джонс сыграет певицу в музыкальном фильме
Фото: Inc-NewsInc-News

Дэйзи Эдгар-Джонс подписала контракт на исполнение роли певицы Кэрол Кинг в грядущей киноадаптации Sony Pictures Entertainment мюзикла «Красивая». «У Дэйзи душа и энергия, которые были у меня, когда я была моложе. Она невероятно талантлива, и я знаю, отлично справится с ролью», - рассказала Кинг журналистам.

Эдгар-Джонс уже сотрудничала с Sony, сыграв в недавнем кассовом хите киностудии «Там, где раки поют» (2022). Поставит «Красивую» оскаровская номинантка Лиза Холоденко, известная по работе над комедией «Детки в порядке» (2010). C давним соавтором Стюартом Блумбергом она уже написала сценарий к предстоящей картине. В её продюсерскую команду войдёт в числе прочих и Том Хэнкс.

Sony приобрела права на использование песен Кинг, а также композиций других артистов, блиставших в сценической версии мюзикла, семь лет назад. «Красивая: Мюзикл Кэрол Кинг» шёл с успехом на Бродвее в течение пяти лет и получил премию «Тони» за исполнительское искусство, которое продемонстрировала актриса Джесси Мюллер.

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