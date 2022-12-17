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49 минут назад

В Сети появились пикантные фото Барбары Брыльски

Слово и Дело

Актриса Барбара Брыльска известна российским зрителям по роли Нади Шевелевой в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». При этом во времена СССР существовали пикантные снимки со звездой.

В Сети появились пикантные фото Барбары Брыльски
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Брыльска до новогодней комедии Эльдара Рязанова появлялась вкартинах с пикантными сценами. Актриса снялась в фильме «Фараон» в 15-летнем возрасте. В одной из сцен звезда предстает практически в одном нижнем белье. В то время польский кинематограф был более свободен в плане откровенных съемок.

Кадр из фильма «Фараон»

Рязанов заметил знаменитость по работе в «Анатомии любви».Лента тоже включает в себя пикантные кадры. При этом в «Иронии судьбы» отсутствуют подобные сцены. Они бы усложнили выход фильма в кинотеатрах. Режиссер показал лишь плечи актрисы, когда та надевала платье.

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