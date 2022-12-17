Джонни Депп вернулся к роли Джека Воробья. Но не для кино

Я желаю тебе удачи, я твой поклонник номер один, капитан Кори, при всем моём уважении и любви. Я так понимаю, ты настоящий любитель YouTube. Итак, я хочу сказать, что рад подписаться на твой канал и скажу всем своим друзьям подписаться на тебя.