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38 минут назад

Джонни Депп вернулся к роли Джека Воробья. Но не для кино

Чемпионат.com

Джонни Депп исполнил мечту одного из юных фанатов. Актёр записал для 11-летнего парня по имени Кори видеообращение в образе капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря». У мальчика неизлечимая болезнь сердца. Он уже перенёс две пересадки и находится на паллиативном лечении.

Джонни Депп вернулся к роли Джека Воробья. Но не для кино
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Кори мечтал набрать на YouTube 100 тыс. подписчиков. Депп не только поддержал парня, но и помог ему набрать не 100, а под 200 тыс. подписчиков. В образе Джека Воробья актёр даже изобразил, что он в каюте своего корабля «Чёрная жемчужина». Видео с капитаном на канале начинающего блогера набрало более 500 тыс. просмотров.

Я желаю тебе удачи, я твой поклонник номер один, капитан Кори, при всем моём уважении и любви. Я так понимаю, ты настоящий любитель YouTube. Итак, я хочу сказать, что рад подписаться на твой канал и скажу всем своим друзьям подписаться на тебя.

Кори также опубликовал видео, в котором он общается с Джеком Воробьём.

Актеры,Джонни Депп,
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