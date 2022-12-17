Анджелина Джоли прекратила сотрудничество с ООН: что случилось

В последнее время мы все больше переживаем за актрису. Ее недавние фотографии вызвали целый шквал беспощадных комментариев: мол, как же она постарела, легендарной красоты как не бывало. К тому же изнуряющий суд с Брэдом Питтом никак не подходит к концу. Да еще и у бывшего мужа как назло появились первые серьезные отношения после развода: на днях актер вместе со своей новой избранницей Инес де Рамон посетил афтепати премьеры фильма «Вавилон» — и, по словам очевидцев, выглядела парочка абсолютно счастливой.

Фото: Super.ru Super.ru

И если поводов для беспокойства было недостаточно, то Анджелина решила добавить еще один: теперь она отказалась от любимой работы. Все мы знаем, что голливудская звезда много лет помогала беженцам в статусе специального посланника ООН и даже называла это чуть ли не главным делом своей жизни. Поэтому ее новое заявление об уходе с ответственного поста показалось многим неожиданным.

«После 20 лет в системе ООН я чувствую, что мне пора работать по-другому, напрямую взаимодействовать с беженцами и местными организациями»,

— сказала Джоли в совместном заявлении с представителями ООН.