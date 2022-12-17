Анджелина Джоли прекратила сотрудничество с ООН: что случилось

В последнее время мы все больше переживаем за актрису. Ее недавние фотографии вызвали целый шквал беспощадных комментариев: мол, как же она постарела, легендарной красоты как не бывало. К тому же изнуряющий суд с Брэдом Питтом никак не подходит к концу. Да еще и у бывшего мужа как назло появились первые серьезные отношения после развода: на днях актер вместе со своей новой избранницей Инес де Рамон посетил афтепати премьеры фильма «Вавилон» — и, по словам очевидцев, выглядела парочка абсолютно счастливой.
И если поводов для беспокойства было недостаточно, то Анджелина решила добавить еще один: теперь она отказалась от любимой работы. Все мы знаем, что голливудская звезда много лет помогала беженцам в статусе специального посланника ООН и даже называла это чуть ли не главным делом своей жизни. Поэтому ее новое заявление об уходе с ответственного поста показалось многим неожиданным.
«После 20 лет в системе ООН я чувствую, что мне пора работать по-другому, напрямую взаимодействовать с беженцами и местными организациями»,
— сказала Джоли в совместном заявлении с представителями ООН.
Напомним, что актриса впервые начала сотрудничать с агентством ООН по делам беженцев в 2001 году и была назначена его специальным посланником в 2012-м. За это время она совершила более шестидесяти поездок в такие страны, как Ливан, Сирия, Йемен, Афганистан и Гаити. Почему Анджелина решила прекратить отношения с Организацией Объединенных Наций именно сейчас, остается загадкой. Похоже, в жизни звезды грядет новая глава — и начать ее она решила с чистого листа.