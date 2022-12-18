Почему исполнительница роли Марыси в «Знахаре» бросила карьеру

Актриса Анна Дымна получила известность после выхода польского сериала «Знахарь» . В нем она сыграла добрую и чуткую девушку Марысю, влюбившую в себя миллионы зрителей.

Сейчас артистке уже 71 год, в жизни она остается такой же, как была на экране. Испортить Дымну не смогла даже звездная карьера, которую ей пришлось бросить после смерти мужа. В браке супруги прожили всего пять лет, смерть возлюбленного стала для артистки большим ударом. Она решила перестать сниматься в кино в память о любимом муже.