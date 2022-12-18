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1 час назад

Почему исполнительница роли Марыси в «Знахаре» бросила карьеру

Слово и Дело

Актриса Анна Дымна получила известность после выхода польского сериала «Знахарь». В нем она сыграла добрую и чуткую девушку Марысю, влюбившую в себя миллионы зрителей.

Почему исполнительница роли Марыси в «Знахаре» бросила карьеру
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Сейчас артистке уже 71 год, в жизни она остается такой же, как была на экране. Испортить Дымну не смогла даже звездная карьера, которую ей пришлось бросить после смерти мужа. В браке супруги прожили всего пять лет, смерть возлюбленного стала для артистки большим ударом. Она решила перестать сниматься в кино в память о любимом муже.

Сейчас свое свободное время Дымна посвящает благотворительности и преподаванию в театре, пишет Blitz+. Актриса продолжает хорошо выглядеть, несмотря на морщины, которые ее только украшают.

Актеры,Знахарь,Анна Дымна,
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