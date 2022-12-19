Петров и Козловский сыграют в новогоднем телеспектакле

31 декабря состоится премьера новогодней музыкальной сказки-утренника «Происшествие в стране Мульти-Пульти» на платформе KION. Об этом сообщили «Газете.Ru» представители онлайн-кинотеатра.
В ролях — Тимофей Трибунцев, Виктория Исакова, Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков. Оригинальная музыкальная сказка была выпущена по одноименной пьесе Аркадия Хайта и Александра Левенбука на музыку Бориса Савельева и Александра Флярковского.
Исполнитель роли Бывалого Бурунов заявил, что актерский состав позволил себе «похулиганить». «Шалости, хулиганство, но очень правильное, с хорошей иронией. Все это сделано с большой любовью и с прекрасными людьми, мы очень здорово провели эти чудесные дни, которые я не забуду. Тем более это связано с моим светлым детством, это очень приятные для меня воспоминания», — поделился актер.
Режиссер спектакля — Глеб Орлов. «Я считаю, что стоило прожить целый год, для того чтобы в финале этого года получить такой подарок судьбы. Это замечательный, интереснейший проект, который, к сожалению, редко выпадает на нашу долю. Это ретроспектива в невероятное прошлое, очень увлекательная попытка реконструировать стилистику телевизионных спектаклей 80-х годов — очень тщательная, очень подробная до мельчайших деталей», — заявил режиссер.