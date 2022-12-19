Петров и Козловский сыграют в новогоднем телеспектакле

Исполнитель роли Бывалого Бурунов заявил, что актерский состав позволил себе «похулиганить». «Шалости, хулиганство, но очень правильное, с хорошей иронией. Все это сделано с большой любовью и с прекрасными людьми, мы очень здорово провели эти чудесные дни, которые я не забуду. Тем более это связано с моим светлым детством, это очень приятные для меня воспоминания», — поделился актер.