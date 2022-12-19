Уинслет ответила обвинившим ее лишний вес в смерти Джека

«Если бы я могла повернуть время вспять, я бы ответила им [критикам] по-другому. Я бы сказала журналистам: "Не смейте так со мной обращаться. Я молодая женщина, мое тело меняется, я его изучаю, я [пока еще] глубоко не уверена в себе, я в ужасе. Не обостряйте эту ситуацию". Это был настоящий буллинг на грани с абьюзом», — добавила актриса.