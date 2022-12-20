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1 час назад

Актер Сергей Перегудов признался, что женился год назад

Газета.Ru

Актер Сергей Перегудов в беседе с изданием StarHit подтвердил информацию, что действительно связал себя узами брака с возлюбленной.

Актер Сергей Перегудов признался, что женился год назад
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Это правда, тайны здесь нет. Мы поженились в прошлом году, за день до моего дня рождения", - рассказал артист.

Он отметил, что свадьба прошла во время съемок сериала "Дама с собачкой", в котором он сыграл следователя Эдуарда Свиридова. Личности избранницы Перегудов раскрывать не стал.

"Супруга не имеет отношения к миру кино, она сторонний наблюдатель, человек других профессий", - заявил он.

Актеры,Сергей Перегудов,
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