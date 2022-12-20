Актер Сергей Перегудов признался, что женился год назад

Актер Сергей Перегудов в беседе с изданием StarHit подтвердил информацию, что действительно связал себя узами брака с возлюбленной.
"Это правда, тайны здесь нет. Мы поженились в прошлом году, за день до моего дня рождения", - рассказал артист.
Он отметил, что свадьба прошла во время съемок сериала "Дама с собачкой", в котором он сыграл следователя Эдуарда Свиридова. Личности избранницы Перегудов раскрывать не стал.
"Супруга не имеет отношения к миру кино, она сторонний наблюдатель, человек других профессий", - заявил он.