Опубликован список 50 величайших актеров всех времен

Авторитетный британский журнал Empire опубликовал список из 50 величайших актёров всех времён. Топ собирали читатели журнала посредством голосования на сайте: при этом стоит учитывать, что артисты не расставлены по каким-то местам.
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
В список попали самые популярные актёры за последние 100 лет: от Пола Ньюмана и Мэрилин Монро до Марлона Брандо, Моргана Фримана и Флоренс Пью.
50 величайших актёров всех времён по версии Empire:
- Дензел Вашингтон
- Том Хэнкс
- Мэрилин Монро
- Роберт Де Ниро
- Бетт Дэвис
- Натали Портман
- Джин Хэкмен
- Хит Леджер
- Кэтрин Хепберн
- Том Круз
- Леонардо Ди Каприо
- Тильда Суинтон
- Сэмюэл Л. Джексон
- Тосиро Мифунэ
- Николас Кейдж
- Хамфри Богарт
- Виола Дэвис
- Кейт Бланшетт
- Марлон Брандо
- Алек Гиннесс
- Майкл Кейн
- Мишель Йео
- Том Харди
- Грета Гарбо
- Филип Сеймур Хоффман
- Джек Николсон
- Мэрил Стрип
- Кристиан Бэйл
- Мишель Уильямс
- Энтони Хопкинс
- Гари Олдман
- Флоренс Пью
- Сидни Пуатье
- Джулианна Мур
- Шах Рукх Кхан
- Бастер Китон
- Шарлиз Терон
- Лоуренс Оливье
- Кейт Уинслет
- Пенелопа Крус
- Аль Пачино
- Фрэнсис Макдорманд
- Хоакин Феникс
- Ингрид Бергман
- Морган Фриман
- Пол Ньюман
- Оливия Колман
- Дэниэл Дэй-Льюис
- Джеймс Стюарт
- Николь Кидман