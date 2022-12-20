Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-2° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
1 час назад

Британское издание опубликовало список 50 величайших актеров всех времен

Чемпионат.com

Авторитетный британский журнал Empire опубликовал список из 50 величайших актёров всех времён. Топ собирали читатели журнала посредством голосования на сайте: при этом стоит учитывать, что артисты не расставлены по каким-то местам.

Опубликован список 50 величайших актеров всех времен
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В список попали самые популярные актёры за последние 100 лет: от Пола Ньюмана и Мэрилин Монро до Марлона Брандо, Моргана Фримана и Флоренс Пью.

50 величайших актёров всех времён по версии Empire:

  • Дензел Вашингтон
  • Том Хэнкс
  • Мэрилин Монро
  • Роберт Де Ниро
  • Бетт Дэвис
  • Натали Портман
  • Джин Хэкмен
  • Хит Леджер
  • Кэтрин Хепберн
  • Том Круз
  • Леонардо Ди Каприо
  • Тильда Суинтон
  • Сэмюэл Л. Джексон
  • Тосиро Мифунэ
  • Николас Кейдж
  • Хамфри Богарт
  • Виола Дэвис
  • Кейт Бланшетт
  • Марлон Брандо
  • Алек Гиннесс
  • Майкл Кейн
  • Мишель Йео
  • Том Харди
  • Грета Гарбо
  • Филип Сеймур Хоффман
  • Джек Николсон
  • Мэрил Стрип
  • Кристиан Бэйл
  • Мишель Уильямс
  • Энтони Хопкинс
  • Гари Олдман
  • Флоренс Пью
  • Сидни Пуатье
  • Джулианна Мур
  • Шах Рукх Кхан
  • Бастер Китон
  • Шарлиз Терон
  • Лоуренс Оливье
  • Кейт Уинслет
  • Пенелопа Крус
  • Аль Пачино
  • Фрэнсис Макдорманд
  • Хоакин Феникс
  • Ингрид Бергман
  • Морган Фриман
  • Пол Ньюман
  • Оливия Колман
  • Дэниэл Дэй-Льюис
  • Джеймс Стюарт
  • Николь Кидман
Актеры,Пол Ньюман,Мэрилин Монро,Морган Фриман,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители