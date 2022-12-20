Дженнифер Лоуренс осудила поведение мужчин-режиссеров

Американская актриса Дженнифер Лоуренс обвинила мужчин-режиссеров в чрезмерной токсичности и эмоциональности. Слова артистки передает ScreenRant.
В первую очередь, Лоуренс отметила, что при работе с женщинами-режиссерами нет атмосферы токсичности, а вот мужчины, наоборот, склонны проявлять на съемочных площадках гнев и раздражение:
"У меня вызывает смех фраза в стиле: "Женщины не должны брать на себя эту роль [роль режиссера], потому что они такие эмоциональные". Послушайте, я работала с [режиссером] Брайаном Сингером. Я видела эмоциональных мужчин. Я видела, какие истерики они устраивают на съемочных площадках".
А говоря о работе с женщинами-режиссерами, Лоуренс призналась, что ей понравилось сотрудничать "без токсичной маскулинности":
"Если у актера были какие-то личные дела, и он хотел уйти пораньше, [женщины-продюсеры] вместо того, чтобы говорить: "О! Мы все хотели бы уйти пораньше!", отвечали: "Хорошо. Что мы можем придумать [в этом случае]?" Мы не были против, мы слушали друг друга. Было здорово работать без токсичной маскулинности, немного отдохнуть от нее".