Дженнифер Лоуренс осудила поведение мужчин-режиссеров

"Если у актера были какие-то личные дела, и он хотел уйти пораньше, [женщины-продюсеры] вместо того, чтобы говорить: "О! Мы все хотели бы уйти пораньше!", отвечали: "Хорошо. Что мы можем придумать [в этом случае]?" Мы не были против, мы слушали друг друга. Было здорово работать без токсичной маскулинности, немного отдохнуть от нее".