Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
0° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
1 час назад

Актриса Дженнифер Лоуренс осудила поведение мужчин-режиссеров

Мария Иглина

Американская актриса Дженнифер Лоуренс обвинила мужчин-режиссеров в чрезмерной токсичности и эмоциональности. Слова артистки передает ScreenRant.

Дженнифер Лоуренс осудила поведение мужчин-режиссеров
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

В первую очередь, Лоуренс отметила, что при работе с женщинами-режиссерами нет атмосферы токсичности, а вот мужчины, наоборот, склонны проявлять на съемочных площадках гнев и раздражение:

"У меня вызывает смех фраза в стиле: "Женщины не должны брать на себя эту роль [роль режиссера], потому что они такие эмоциональные". Послушайте, я работала с [режиссером] Брайаном Сингером. Я видела эмоциональных мужчин. Я видела, какие истерики они устраивают на съемочных площадках".

"Я стала товаром": Дженнифер Лоуренс — о жизни после выхода "Голодных игр"

А говоря о работе с женщинами-режиссерами, Лоуренс призналась, что ей понравилось сотрудничать "без токсичной маскулинности":

"Если у актера были какие-то личные дела, и он хотел уйти пораньше, [женщины-продюсеры] вместо того, чтобы говорить: "О! Мы все хотели бы уйти пораньше!", отвечали: "Хорошо. Что мы можем придумать [в этом случае]?" Мы не были против, мы слушали друг друга. Было здорово работать без токсичной маскулинности, немного отдохнуть от нее".

Ранее популярные режиссеры назвали любимые фильмы года.

Актеры,Голодные игры,Брайан Сингер,Дженнифер Лоуренс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители