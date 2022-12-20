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2 часа назад

Опубликован список величайших актеров всех времен

Lenta.ruиещё 1

Журнал Empire опубликовал неранжированный список из 50 величайших актеров всех времен — он был основан на результатах голосования читателей.

Опубликован список величайших актеров всех времен
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В перечень вошли Дензел Вашингтон, Том Хэнкс, Мэрилин Монро, Роберт Де Ниро, Бетт Дэвис, Натали Портман, Джин Хэкмен, Хит Леджер, Кэтрин Хепберн, Том Круз, Леонардо Ди Каприо, Тильда Суинтон, Сэмюэл Л. Джексон, Тосиро Мифунэ, Николас Кейдж, Хамфри Богарт, Виола Дэвис, Кейт Бланшетт, Марлон Брандо, Алек Гиннесс, Майкл Кейн, Мишель Йео, Том Харди, Грета Гарбо, Филип Сеймур Хоффман, Джек Николсон, Мерил Стрип, Кристиан Бэйл, Мишель Уильямс, Энтони Хопкинс, Гари Олдман, Флоренс Пью, Сидни Пуатье, Джулианна Мур, Шах Рукх Кхан, Бастер Китон, Шарлиз Терон, Лоуренс Оливье, Кейт Уинслет, Пенелопа Крус, Аль Пачино, Фрэнсис Макдорманд, Хоакин Феникс, Ингрид Бергман, Морган Фриман, Пол Ньюман, Оливия Колман, Дэниэл Дэй-Льюис, Джеймс Стюарт и Николь Кидман.

Актеры,Гари Олдман,Алек Гиннесс,Филип Хоффман,Фрэнсис Макдорманд,Бетт Дэвис,Шах рукх Кхан,Хоакин Феникс,Пол Ньюман,Дэниэл Дэй-льюис,Кэтрин Хепберн,Шарлиз Терон,Мишель Йео,Оливия Колман,Мэрилин Монро,Джеймс Стюарт,Морган Фриман,Кристиан Бэйл,Аль Пачино,Том Харди,Майкл Кейн,Мерил Стрип,Николас Кейдж,Сэмюэл Джексон,Мишель Уильямс,Пенелопа Крус,Том Круз,Николь Кидман,Кейт Уинслет,Лоуренс Оливье,Том Хэнкс,Энтони Хопкинс,Грета Гарбо,Ингрид Бергман,Джек Николсон,Роберт де Ниро,Кейт Бланшетт,Натали Портман,Леонардо ДиКаприо,
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