Сергей Юрский долгие годы скрывал правду о семье

Актер театра и кино Сергей Юрский долгие годы скрывал от публики правду о своей семье. Настоящая фамилия звезды фильма «Любовь и голуби» — Жихарев.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Отец Юрского — артист дворянского происхождения Юрий Жихарев. Талантливый актер в молодости регулярно сталкивался с антисемитскими настроениями и даже был выслан в Саратов из-за своей родословной. Правда, позже ему удалось вернуться в Ленинград.

Тогда Жихарев решил выступать под псевдонимом Юрский, образованным от его имени. В конечном итоге он сменил фамилию официально, пишет «Киноафиша».