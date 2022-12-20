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21 минуту назад

Сергей Юрский долгие годы скрывал правду о семье

Слово и Дело

Актер театра и кино Сергей Юрский долгие годы скрывал от публики правду о своей семье. Настоящая фамилия звезды фильма «Любовь и голуби» — Жихарев.

Сергей Юрский долгие годы скрывал правду о семье
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Отец Юрского — артист дворянского происхождения Юрий Жихарев. Талантливый актер в молодости регулярно сталкивался с антисемитскими настроениями и даже был выслан в Саратов из-за своей родословной. Правда, позже ему удалось вернуться в Ленинград.

Тогда Жихарев решил выступать под псевдонимом Юрский, образованным от его имени. В конечном итоге он сменил фамилию официально, пишет «Киноафиша».

Сергей Юрский предпочел не возвращаться к настоящей фамилии отца. Он прославил псевдоним родителя на всю страну.

Актеры,Любовь и голуби,Сергей Юрский,
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