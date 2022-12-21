Боб Оденкерк рассказал о ключевой в его жизни

Актер Боб Оденкёрк стал широко известным благодаря роли криминального адвоката Сола Гудмана в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Недавно он дал интервью крупному журналу Empire и рассказал, что чувствует, исполняя роль Гудмана.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Артист признался в том, что данная роль стала главной в его жизни. Он заявил, что вероятнее всего будет «вариться» с ней всю оставшуюся жизнь.

К сожалению, Оденкёрк навряд ли ещё вернется к роли Сола. В последний раз он исполнял данного героя в конце шестого сезона проекта «Лучше звоните Солу», который вышел в этом году. Артист подчеркнул, что очень доволен тем, как завершилась данная история.

Боб Оденкёрк удостоился именной звезды на голливудской «Аллее славы». Стоит напомнить, что актер становится 2720-й знаменитостью, удостоенной такой чести в Голливуде. Его звезда сопоставима с актером Брайаном Крэнстоном, с которым они вместе снимались в сериале «Во все тяжкие».