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3 часа назад

Боб Оденкерк рассказал о ключевой в его жизни

FBM.ru

Актер Боб Оденкёрк стал широко известным благодаря роли криминального адвоката Сола Гудмана в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Недавно он дал интервью крупному журналу Empire и рассказал, что чувствует, исполняя роль Гудмана.

Боб Оденкерк рассказал о ключевой в его жизни
Фото: FBM.ruFBM.ru

Артист признался в том, что данная роль стала главной в его жизни. Он заявил, что вероятнее всего будет «вариться» с ней всю оставшуюся жизнь.

К сожалению, Оденкёрк навряд ли ещё вернется к роли Сола. В последний раз он исполнял данного героя в конце шестого сезона проекта «Лучше звоните Солу», который вышел в этом году. Артист подчеркнул, что очень доволен тем, как завершилась данная история.

Боб Оденкёрк удостоился именной звезды на голливудской «Аллее славы». Стоит напомнить, что актер становится 2720-й знаменитостью, удостоенной такой чести в Голливуде. Его звезда сопоставима с актером Брайаном Крэнстоном, с которым они вместе снимались в сериале «Во все тяжкие».

Герой Сол Гудман впервые появился в 2009 году во втором сезоне проекта «Во все тяжкие». Его сюжетная линия первоначально планировалась на три серии, однако со временем роль болтливого адвоката была заметна расширена, и в 2015-м про него начали снимать спин-офф.

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