Как актриса Джейн Фонда победила рак

21 декабря знаменитой американской актрисе исполняется 85 лет. Джейн Фонда — обладательница двух премий «Оскар», «Золотого глобуса» и пример для подражания у многих женщин. Но мало кто знает, через что пришлось пройти голливудской красавице.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Как все начиналось

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Джейн Фонда родилась в семье знаменитого американского актера Генри Фонды. Именно он повлиял на решение девочки в выборе будущей профессии. Но именно из-за отца Джейн долгие годы жизни будет бороться с булимией.

Генри с малых лет внушал своей дочери, что самое главное в женщине — это ее красота. И чтобы быть похожей на актрис и моделей тех времен Джейн стала изводить себя постоянными диетами, которые и привели к развитию булимии.

До 35 лет девушка изводила себя мыслями о том, что ее никто не полюбит, если она не будет идеально красива.

Несмотря на это, Джейн безумно любила своего отца и при разводе родителей безоговорочно встала на его сторону. Маленькая Джейн считала, что отец ушёл от матери только по одной причине: та была недостаточно идеальна.

Спустя год после развода родителей, мать девочки покончила с собой в психиатрической больнице. Фонда всю жизнь винила себя, что оставила ее одну, без поддержки. Все это сформировало в будущей звезде, ложные представления о семье.

«Всегда будь на стороне мужчины, если хочешь выжить и сохранить отношения. Слушай его любимый джаз, наливай ему виски и даже приводи в его постель других женщин, если ему это нужно, – и учись получать от этого удовольствие. Если ты хочешь быть любима, будь не просто идеальной, а еще лучше, чем идеал». Я поздно поняла, как сильно я заблуждалась!»

Не актриса, а лучше

Джейн Фонда упорно трудилась, чтобы стать актрисой. Она начала сниматься для модных журналов и даже стала попадать на обложки. Деньги от этого она откладывала для того, чтобы оплатить занятия в Студии актеров Ли Страсберга. Ее усилия не прошли даром и она стала играть в пьесах на Бродвее и появляться в голливудских фильмах. Но режисеры давали ей однотипные роли милых девушек, «простушек», а она мечтала о серьезных драматических ролях.

Но в 1960-х, переехав во Францию, Джейн, наконец, получает роль, которая позволяет ей вырваться из старого амплуа.

Это стало обновлением ее карьеры и, вернувшись в Голливуд, актриса получает роли, за которые в будущем удостоиться престижной премии «Оскар».

Но даже такие достижения не радовали ее и Фонда продолжала думать о том, что она недостаточно хороша.

«Я сделала около двадцати пяти фильмов и только две картины считаю по-настоящему хорошими – «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» и «Клют». Думаю, что я, в общем-то, еще очень ограниченная актриса».

Одержимость внешним видом и стремлением к идеалу не оставляла звезду.

Джейн активно продвигала идею о том, что здоровый образ жизни и спорт — это верный путь к безупречным формам. И она смогла прекратить свои убеждения в бизнес.

Джейн сделала серию видеозаписей со своим комплексом упражнений и они стали пользоваться безумной популярностью. Вдобавок к этому, Фонда открыла несколько спортивных клубов.

Именно тогда, актриса призналась, что начала понимать: красота – в здоровом, а не истощенном теле.

Только к 35 годам актриса сумела побороть булимию и безумную зависимость от диет.

Несмотря на то, что Джейн была одержима правильным питанием и спортом, ее подкосила опасная болезнь.

Болезнь

В 2010 году в актрисы обнаружили рак груди.

О своем заболевании Джейн говорила открыто. В интервью она рассказывала, что ей пришлось перенести химиотерапию и операционные вмешательства. Однажды, она призналась, что в 2016 году, практически сразу после операции, ей нужно было присутствовать на важном мероприятии.

Звезда рассказала, что необычный наряд с белыми рюшами был выбран неспроста — он единственный скрывал бандаж после только что перенесенной мастэктомии.

Однако, уже в 2018 году Джейн появилась на радиошоу с пластырем на нижней губе. Она поспешила объяснить, что перенесла операцию по удалению раковой опухоли, но заверила, что с ней все хорошо.

Актриса рассказывала, что в молодости очень любила злоупотреблять загаром, не прислушиваясь к рекомендациям дерматологов и игнорируя защитные крема. Это привело к очень негативным последствиям.

Не так давно в своих социальных сетях актриса рассказала, что что у нее диагностировали неходжкинскую лимфому. Она заверила поклонников, что готова бороться и пошутила, что ей даже повезло, ведь этот вид рака хорошо поддается лечению.

Джейн призналась, что болезнь многое заставила ее переосмыслить и назвала рак учителем. После обнаружения онкологии она поняла, что очень важно поддерживать людей с таким же диагнозом, чтобы они не ощущали себя одинокими.

Курсы химиотерапии дались активной звезде не просто, особенно последний — Джейн с трудом могла передвигаться. К счастью, страдания закончились и совсем недавно Фонда рассказала поклонникам, что к своему 85 дню рождения получила самый лучший подарок — она находится в ремиссии.