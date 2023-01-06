Как выбрали Королеву для "Двенадцати месяцев"

Полвека назад, незадолго до Нового года, телезрителям показали сказочный фильм "Двенадцать месяцев" — экранизацию пьесы Маршака. Одна из главных героинь истории — капризная маленькая Королева. "Рамблер" рассказывает, как на ее роль утвердили заслуженную артистку РСФСР Лиану Жванию.

Фото: Рамблер Рамблер

Историю о том, как злая мачеха за несколько часов до праздничной ночи отправила падчерицу в лес подснежники искать, снимали на "Ленфильме". Будущая Королева Лиана Жвания на тот момент только что окончила театральный институт. Когда ассистент режиссера Анатолия Граника позвонил и пригласил на пробы, она безумно обрадовалась: любимая детская сказка!

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Лиана бежала по коридорам "Ленфильма", представляя, как много еще претенденток будет на женские роли. Мужчина, который ее встретил, привел в кабинет и предложил почитать сценарий, пока режиссер не подошел:

— Вслух читайте, пожалуйста.

— А за кого? — уточнила актриса.

— За всех, — ответил мужчина с улыбкой.

Лиана Жвания рассказывает, что ей предложение показалось странным, но читать пьесу по ролям она начала. Читала долго: мачеху, за братьев-месяцев, за злую сестру, за королеву. Незнакомец, который оставался в кабинете, закурил.

Когда Лиана поперхнулась, то спросила, стоит ли продолжать читать. Ей ответили, что она может идти.

— Куда? — спросила Жвания, думая, что ее отведут к режиссеру.

— Домой, — ответил мужчина, но ласково улыбнулся. — Сценарий возьмите с собой и учите роль Королевы. У вас хорошая актерская школа, будем работать. Моя фамилия Граник.

Еще он посоветовал отрастить волосы подлиннее, потому что у Королевы должны были косички. А потом начались репетиции, во время которых Лиана Жвания знакомилась со своей героиней и старалась понять, почему у Королевы непростой характер.

Кадр из фильма "Двенадцать месяцев"