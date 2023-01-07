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27 минут назад

5 актеров с самым высоким интеллектом

Мария Кимакович

Есть мнение, что представители шоу-бизнеса – люди, мягко говоря, недалекие. Артисты и певцы и впрямь частенько совершают поступки явно не от большого ума. Но среди селебрити есть и те, чей уровень интеллекта куда выше среднего. О самых умных голливудских звездах читайте в материале "Рамблера".

5 актеров с самым высоким интеллектом
Фото: Кадр из фильма "Игры разума"Кадр из фильма "Игры разума"

Арнольд Шварценеггер

В кино актеру обычно достаются роли малословных силачей, которые сначала действуют, а потом думают. Между тем, IQ Шварценеггера – 135. Отметим, что у большинства людей показатель IQ лежит в диапазоне 90-110.

Натали Портман

Стала звездой еще в детстве после ленты «Леон». Натали знает 6 языков, а её IQ – 140.

Мадонна

Экстравагантная и провокационная певица Мадонна в школе подавала большие надежды – она училась только на «отлично» и закончила обучение экстерном. Мадонна также обладает высоким IQ, ее показатель - 140.

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Шэрон Стоун

Звездный час актрисы – фильм «Основной инстинкт». Однако несмотря на кажущуюся легкомысленность, Стоун – женщина с интеллектом. Она считается одной из самых умных голливудских знаменитостей, потому что IQ актрисы – 153.

Роуэн Аткинсон

Пожалуй, лидер этого рейтинга – самая большая неожиданность. IQ 178 продемонстрировал артист, прославившийся в образе придурковатого Мистера Бина. Роуэн Аткинсон до увлечения актерством учился в университете по специальности «электромеханика». Возможно, из-за того, что Аткинсон оставил науку, мир потерял выдающегося ученого.

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