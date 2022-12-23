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14 минут назад

Злой красавчик из «Титаника» утратил былую привлекательность

Слово и Дело

Звезда Голливуда Билли Зейн получил широкую известность после участия в съемках легендарного «Титаника». Многие зрители запомнили его как жестокого, но обаятельного героя. Однако сегодня от былой красоты актера мало что осталось. В драматической ленте Зейн исполнил роль властного богача Кэла Хокли. Несмотря на то, что Билли сыграл отрицательного персонажа, многие поклонницы по всему миру вздыхали по его томному взгляду и статной фигуре.

Злой красавчик из «Титаника» утратил былую привлекательность
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Однако с выхода «Титаника» прошло уже 25 лет. Спустя столь большой отрезок времени все актеры из киноленты сильно изменились. Но больше всех поражает «перевоплощение» Зейна.Актеру в феврале исполнится 57 лет и к этому возрасту он потерял и подтянутую фигуру, и роскошную шевелюру. Сейчас Зейн выглядит как среднестатистический толстячок с обширной лысиной.

Но даже при своей внешности у актера удачно сложилась личная жизнь. Он воспитывает вместе с американской моделью Кэндис Нэйл двух дочек.

Актеры,Титаник,Билли Зейн,
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