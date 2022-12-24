Крэйг заявил, что не заинтересован в приквелах фильма "Достать ножи"

«Питер Устинов, который играл Эркюля Пуаро, будто бы появлялся из ниоткуда, раскрывал дело и уходил куда-то еще. Эта тайна важна. Райан Джонсон блестяще подбирает актеров, на которых мы хотим смотреть. А работа Бенуа состоит в том, чтобы усмирить остальных героев, но сам он должен оставаться загадкой. Мне не нужно знать, чем он занимался, когда ему было 12 лет», — объяснил свою позицию Крэйг.