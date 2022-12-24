Крэйг заявил, что не заинтересован в приквелах фильма "Достать ножи"

Дэниэл Крэйг, который исполнил роль детектива Бенуа Бланка в обеих частях франшизы «Достать ножи», признался, что ему неинтересна предыстория своего героя. Об этом он рассказал во время интервью для подкаста Happy Sad Confused.
По словам британского актера, он не заинтересован в создании приквелов о жизни Бланка до старта событий дилогии Райана Джонсона. Крэйг считает, что герои, подобные Бланку, не нуждаются в такого рода предысториях.
«Питер Устинов, который играл Эркюля Пуаро, будто бы появлялся из ниоткуда, раскрывал дело и уходил куда-то еще. Эта тайна важна. Райан Джонсон блестяще подбирает актеров, на которых мы хотим смотреть. А работа Бенуа состоит в том, чтобы усмирить остальных героев, но сам он должен оставаться загадкой. Мне не нужно знать, чем он занимался, когда ему было 12 лет», — объяснил свою позицию Крэйг.