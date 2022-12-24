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19 минут назад

Крэйг заявил, что не заинтересован в приквелах фильма "Достать ножи"

Газета.Ru

Дэниэл Крэйг, который исполнил роль детектива Бенуа Бланка в обеих частях франшизы «Достать ножи», признался, что ему неинтересна предыстория своего героя. Об этом он рассказал во время интервью для подкаста Happy Sad Confused.

Крэйг заявил, что не заинтересован в приквелах фильма "Достать ножи"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам британского актера, он не заинтересован в создании приквелов о жизни Бланка до старта событий дилогии Райана Джонсона. Крэйг считает, что герои, подобные Бланку, не нуждаются в такого рода предысториях.

«Питер Устинов, который играл Эркюля Пуаро, будто бы появлялся из ниоткуда, раскрывал дело и уходил куда-то еще. Эта тайна важна. Райан Джонсон блестяще подбирает актеров, на которых мы хотим смотреть. А работа Бенуа состоит в том, чтобы усмирить остальных героев, но сам он должен оставаться загадкой. Мне не нужно знать, чем он занимался, когда ему было 12 лет», — объяснил свою позицию Крэйг.

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