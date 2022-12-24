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2 часа назад

Снигирь призналась, что опасалась сниматься с Добровольской

Слово и Дело

Актриса, телеведущая и фотомодель Юлия Снигирь рассказала, что поначалу боялась свою экранную маму Евгению Добровольскую в фильме «Время года зима». Проект режиссировала подруга артистки Светлана Устинова.

Снигирь призналась, что опасалась сниматься с Добровольской
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Снигирь сыграла роль дочери героини Добровольской. Она пытается наладить отношения с матерью, у которой стремительно прогрессирует деменция.

Актрисы встретились на пробах. По словам Снигирь, ее старшая коллега вызвала у нее неоднозначные чувства. Об этом звезда рассказала в интервью проекту «Кино в деталях».

В итоге звезды сработались и сдружились. Как отметила Снигирь, многие говорили, что они и вправду похожи на мать и дочь.

Фильм «Время года зима» вышел в России в ноябре. В драме также снялась Екатерина Варнава.

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