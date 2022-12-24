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1 час назад

Актер Тоби Магуайр рассказал, кого считает лучшим Человеком-пауком

Мира Маркина

Исполнитель роли Человека-паука в фильме 2022 года Тоби Магуайр не смог выбрать между Эндрю Гарфилдом и Томом Холландом. На вопрос, кто лучший Человек-паук, актер ответил в социальных сетях.

Магуайр ответил, кого считает лучшим Человеком-пауком
Фото: Кадр из фильма "Человек-паук: нет пути домой"Кадр из фильма "Человек-паук: нет пути домой"

Подписчики попросили Магуайра выбрать лучшего из актеров, которые исполнили главную роль в фильмах о Человеке-пауке в 2012 и 2017 годах.

"Подождите, ха-ха. Я так люблю обоих этих парней", — написал Магуайр.

Как снимали знаменитую сцену с подносом в "Человеке-пауке": видео

В 2012 году вышел фильм "Новый Человек-паук" с Эндрю Гарфилдом. Через пять лет Marvel выпустила картину "Человек-паук: Возвращение домой", где главную роль исполнил Том Холланд.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какие спецэффекты использовали в фильме "Человек-паук: нет пути домой".

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