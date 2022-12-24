Магуайр ответил, кого считает лучшим Человеком-пауком

Исполнитель роли Человека-паука в фильме 2022 года Тоби Магуайр не смог выбрать между Эндрю Гарфилдом и Томом Холландом. На вопрос, кто лучший Человек-паук, актер ответил в социальных сетях.
Подписчики попросили Магуайра выбрать лучшего из актеров, которые исполнили главную роль в фильмах о Человеке-пауке в 2012 и 2017 годах.
"Подождите, ха-ха. Я так люблю обоих этих парней", — написал Магуайр.
В 2012 году вышел фильм "Новый Человек-паук" с Эндрю Гарфилдом. Через пять лет Marvel выпустила картину "Человек-паук: Возвращение домой", где главную роль исполнил Том Холланд.
Ранее "Рамблер" рассказывал, какие спецэффекты использовали в фильме "Человек-паук: нет пути домой".