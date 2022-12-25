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3 часа назад

Кейт Уинслет побила рекорд Тома Круза

Super.ru

Кто сказал, что женщины — это слабый пол? 47-летняя Кейт Уинслет доказывает обратное! Звезда «Титаника» побила рекорд Тома Круза, который держался аж с 2015 года. Тогда на съемках фильма «Миссия невыполнима: Племя изгоев» главный адреналинщик Голливуда задержал дыхание под водой на целых 6 минут. И вот теперь актриса официально его обогнала: на съемках картины «Аватар: Путь воды» она не дышала аж 7 минут 47 секунд!

Кейт Уинслет побила рекорд Тома Круза
Фото: Super.ruSuper.ru

Новое достижение Кейт стало поводом для шуток над «бедным Томом», как она его назвала на интервью в USA Today.

«Я не знакома с Томом, никогда не встречала его в своей жизни, но уверена, что ему уже надоело слушать историю о том, как я сделала, — смеется звезда. — А вот мне все понравилось... Я была поражена, насколько хорошо у меня получилось».

Актриса признается, что добиться такого впечатляющего результата ей помог муж — Эдвард Эйбел Смит (также известный как Нед Рокнролл).

«Нед очень активный и здоровый парень. Он меня страховал, так что я могла тренироваться без инструктора. Тут все как в погружении с аквалангом — без надежного партнера никак».

Кстати, Кейт была не единственной, кому покорился рекорд Круза. Ее коллега по съемочной площадке нового «Аватара» Сигурни Уивер отметила, что к концу тренировочного периода каждый из актеров фильма мог задерживать дыхание под водой примерно на 6,5 минут. А ведь звезде «Чужого», на минуточку, 73! Что-то нам подсказывает, что Том с таким положением дел не смирится. Ждем ответочку в духе Ихтиандра!

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