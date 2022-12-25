Снявшаяся в «Иронии судьбы» Ольга Науменко играет в модных сериалах

Снявшаяся в комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» актриса Ольга Науменко продолжает свою актерскую карьеру. Роль Гали сделала артистку узнаваемой, но на счету Науменко много работ в известных советских картинах и современных модных сериалах.
Науменко снималась в легендарных многосерийных сагах «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов», но советскому зрителю больше всего полюбился образ брошенной невесты Жени Лукашина. В этом году Науменко исполнилось 73 года, но она беспрестанно работает на съемочных площадках.
За последнее время исполнительница получила роли в сериалах: «Пассажиры. Последняя любовь на земле» и «Фаина». В новогодние праздники она блистает на театральной сцене в постановке «Мадам Рубинштейн» в столичном Театре имени Пушкина, пишет Teleprogramma.pro. В 2023 году Науменко появится на экране в художественном фильме «Яга 2020» и «Сказка о женской дружбе».
Актриса прекрасно выглядит и прибегает к косметологическим процедурам, чтобы максимально поддерживать артистическую форму. После смерти супруга, Науменко живет одна, но поддерживает связь с дочерью. Постоянно снимающуюся актрису спрашивают, не хочет ли она снова устроить личную жизнь, но она заявляет, что без любви ей никто не нужен.