Снявшаяся в «Иронии судьбы» Ольга Науменко играет в модных сериалах

Снявшаяся в комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» актриса Ольга Науменко продолжает свою актерскую карьеру. Роль Гали сделала артистку узнаваемой, но на счету Науменко много работ в известных советских картинах и современных модных сериалах.

Фото: Слово и дело Слово и дело

Науменко снималась в легендарных многосерийных сагах «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов», но советскому зрителю больше всего полюбился образ брошенной невесты Жени Лукашина. В этом году Науменко исполнилось 73 года, но она беспрестанно работает на съемочных площадках.

За последнее время исполнительница получила роли в сериалах: «Пассажиры. Последняя любовь на земле» и «Фаина». В новогодние праздники она блистает на театральной сцене в постановке «Мадам Рубинштейн» в столичном Театре имени Пушкина, пишет Teleprogramma.pro. В 2023 году Науменко появится на экране в художественном фильме «Яга 2020» и «Сказка о женской дружбе».