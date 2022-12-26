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37 минут назад

Вдовиченков боится показывать детям фильмы со своим участием

Слово и Делоиещё 2

Российский актер Владимир Вдовиченков давно полюбился массовому зрителю благодаря работе в проектах «Бригада» и «Бумер». Однако, по признанию артиста, ему не хочется, чтобы дети видели его в амплуа сурового мужчины из криминального мира.

Вдовиченков боится показывать детям фильмы со своим участием
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Кинозвезда считает, что дети являются «хорошим мерилом» тому, что делать. Это накладывает определенную ответственность перед наследниками, рассказал Владимир в интервью «Каравану историй».

«К сожалению, мне приходилось сниматься в тех фильмах, которые я боюсь им показывать. И оправдаться нечем», — поделился размышлениями Вдовиченков.

Сейчас актер все чаще стал появляться на экранах в образе семейного человека. Например, недавно он сыграл в комедии «Батя», где сыграл хоть и сурового, но любящего отца. А в этом году в прокат вышел «Чук и Гек. Большое приключение». В новой картине Вдовиченков тоже взял на себя роль родителя.

Актеры,Бумер,Владимир Вдовиченков,
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