Вдовиченков боится показывать детям фильмы со своим участием

Российский актер Владимир Вдовиченков давно полюбился массовому зрителю благодаря работе в проектах «Бригада» и «Бумер» . Однако, по признанию артиста, ему не хочется, чтобы дети видели его в амплуа сурового мужчины из криминального мира.

«К сожалению, мне приходилось сниматься в тех фильмах, которые я боюсь им показывать. И оправдаться нечем», — поделился размышлениями Вдовиченков.

Сейчас актер все чаще стал появляться на экранах в образе семейного человека. Например, недавно он сыграл в комедии «Батя», где сыграл хоть и сурового, но любящего отца. А в этом году в прокат вышел «Чук и Гек. Большое приключение». В новой картине Вдовиченков тоже взял на себя роль родителя.