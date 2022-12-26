Внучка Чаплина заявила, что устала от русских злодеев в кино

"Я так устала от того, что русские — плохиши. Даже высказать не могу. Можно ли выдумать более распространенный стереотип, чем этот? Может быть, такая идея популярна из-за сегодняшних событий на Украине", - предположила она, выразив надежду, что уже скоро идеологическая война между Россией и Западом останется в прошлом.