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50 минут назад

Внучка Чарли Чаплина заявила, что устала от русских злодеев в кино

Газета.Ruиещё 1

Испано-британская актриса, внучка Чарли Чаплина Уна Чаплин в беседе с The Hollywood Reporter заявила, что устала от образов русских злодеев в кино. Чаплин снялась в сериале "Госизмена", в котором сотрудник МИ-6 встречается с русской шпионкой, после чего его жизнь кардинально меняется.

Внучка Чаплина заявила, что устала от русских злодеев в кино
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я так устала от того, что русские — плохиши. Даже высказать не могу. Можно ли выдумать более распространенный стереотип, чем этот? Может быть, такая идея популярна из-за сегодняшних событий на Украине", - предположила она, выразив надежду, что уже скоро идеологическая война между Россией и Западом останется в прошлом.

Уна Чаплин известна по ролям в "Игре престолов", она также сыграла во второй и третьей частях "Аватара".

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