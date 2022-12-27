Александр Ильин вспомнил о работе с Сергеем Бодровым-младшим

27 декабря актеру и режиссеру Сергею Бодрову-младшему исполнился бы 51 год. В памятную дату воспоминаниями о коллеге поделился народный артист России Владимир Ильин. Его слова приводит ФАН.

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Он рассказал, какие впечатления у него остались от совместной работы с Бодровым на съемочной площадке кинокартины "Стрингер".

"Простой, классный, всегда устремленный. Мы всей семьей его очень любили и любим за его простоту и талант", — сказал Ильин.

Артист добавил, что личное знакомство с Бодровым-младшим навсегда останется для него одним из самых дорогих памяти воспоминаний.