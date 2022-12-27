Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
59 минут назад

Александр Ильин поделился воспоминаниями о работе с Сергеем Бодровым-младшим

Газета.Ru

27 декабря актеру и режиссеру Сергею Бодрову-младшему исполнился бы 51 год. В памятную дату воспоминаниями о коллеге поделился народный артист России Владимир Ильин. Его слова приводит ФАН.

Александр Ильин вспомнил о работе с Сергеем Бодровым-младшим
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он рассказал, какие впечатления у него остались от совместной работы с Бодровым на съемочной площадке кинокартины "Стрингер".

"Простой, классный, всегда устремленный. Мы всей семьей его очень любили и любим за его простоту и талант", — сказал Ильин.

Артист добавил, что личное знакомство с Бодровым-младшим навсегда останется для него одним из самых дорогих памяти воспоминаний.

Всенародную известность Бодрову-младшему принесли роли в картинах "Кавказский пленник", "Война", "Брат" и "Брат-2", "Сестры" и других. Погиб актер в сентябре 2022 года на съемках фильма "Связной" в Кармадонском ущелье.

Актеры,Брат,Война,Сестры,Сергей Бодров,Владимир Ильин,Александр Ильин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители