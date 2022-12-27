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1 час назад

Назван самый популярный турецкий актер 2022 года

Super.ru

Турецкий кинематограф шагает по миру и завоевывает все больше поклонников. Вместе с тем растет и любовь публики к актерам родом из Турции. Предлагаем узнать, кто же вошел в рейтинг самых популярных в 2022 году по версии IMDb.

Назван самый популярный турецкий актер 2022 года
Фото: Super.ruSuper.ru

Итак, возглавил список уроженец Стамбула, актер и фотомодель Джан Яман. К слову, за лучшую мужскую роль в сериале «Ранняя пташка» в 2018 году почти двухметровый красавец (его рост 185 см) получил премию «Золотая бабочка», а в 2019-м стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ.

Почетные вторую и третью строчки рейтинга заняли актеры сериала «Постучись в мою дверь», побившего все мыслимые и немыслимые рекорды популярности: Ханде Эрчел и Керем Бурсин.

В топ-10 лучших также вошли (по порядку убывания): Джан Яман, Ханде Эрчел, Керем Бурсин, Демет Оздемир, Кыванч Татлытуг, Туба Бюйюкюстюн, Хазар Эргючлю, Пинар Дениз, Хазал Кая и Айча Айсин Туран.

Актеры,Хазал Кая,
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