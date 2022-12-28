Миа Васиковска раскрыла отношение к молодым актрисам в Голливуде

Австралийская актриса Миа Васиковска в беседе с Sydney Morning Herald раскрыла отношение к молодым артисткам в Голливуде.

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Васиковска сообщила, что начала работать в Голливуде в начале 2000-х.

«Я думаю, вам будет трудно найти какую-либо молодую женщину, которая не подвергалась жестокому обращению или ненадлежащему поведению по отношению к ним», — сказала она.

По словам актрисы, она была слишком молода и не знала, как защитить себя от проявлений харассмента.

При этом Васиковска допускает, что будет сниматься в кино в будущем. Однако она призналась, что все ее амбиции в актерской профессии иссякли.

«Мне кажется, мне больше подходит режиссура. Наблюдая за тем, как разные режиссеры снимают кино, я как будто отучилась в киношколе. Я чрезвычайно самоуверенна, и мне кажется, что я тоже так смогу», — отметила она.