Кинокритики назвали лучшую актрису сериалов 2022

В 2021-м многие журналисты и кинокритики не могли определить имена лучших звезд сериалов. В этом году лидером рейтинга оказалась Любовь Аксенова.

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Ранее зачастую лидером являлась Лена Тронина, которая теперь заняла второе место. Многие критики считают ее органичной и интересной актрисой, которая способна исполнять разноплановые роли. Помимо этого, некоторые специалисты оценили игру Лизы Ищенко, которая раскрыла свой творческий потенциал.

Аксенова поразила зрителей своей ролью Наташи Кустовой в сериале «Почка» (18+), все переживали за данную злодейку, невзирая на замысел сценаристов. Также актриса продемонстрировала свой профессионализм и умение перевоплощаться в различные образы в ходе работы в других проектах.

Ольга Дибцева тоже покорила критиков своей ролью в «Нереалити» (16+), при этом также была отмечена Светлана Листова и Нино Нинидзе, передавшую образ грузинской революционерки в «Караморе» (16+).

Молодую актрису Валентину Ляпину тоже не обделили вниманием, она исполнила немало ролей в разных проектах. Варвара Феофанова отлично справилась со своей задачей и передала образ роковой женщины в «1703» (18+), а также она исполняет песни на английском языке.