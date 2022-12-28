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2 часа назад

Кинокритики назвали лучшую актрису сериалов 2022

FBM.ru

В 2021-м многие журналисты и кинокритики не могли определить имена лучших звезд сериалов. В этом году лидером рейтинга оказалась Любовь Аксенова.

Кинокритики назвали лучшую актрису сериалов 2022
Фото: FBM.ruFBM.ru

Ранее зачастую лидером являлась Лена Тронина, которая теперь заняла второе место. Многие критики считают ее органичной и интересной актрисой, которая способна исполнять разноплановые роли. Помимо этого, некоторые специалисты оценили игру Лизы Ищенко, которая раскрыла свой творческий потенциал.

Аксенова поразила зрителей своей ролью Наташи Кустовой в сериале «Почка» (18+), все переживали за данную злодейку, невзирая на замысел сценаристов. Также актриса продемонстрировала свой профессионализм и умение перевоплощаться в различные образы в ходе работы в других проектах.

Ольга Дибцева тоже покорила критиков своей ролью в «Нереалити» (16+), при этом также была отмечена Светлана Листова и Нино Нинидзе, передавшую образ грузинской революционерки в «Караморе» (16+).

Молодую актрису Валентину Ляпину тоже не обделили вниманием, она исполнила немало ролей в разных проектах. Варвара Феофанова отлично справилась со своей задачей и передала образ роковой женщины в «1703» (18+), а также она исполняет песни на английском языке.

Критики не обошли стороной Настю Ивлееву и Анну Михалкову, а также похвалили Любовь Толкалину, которая никогда не боится выглядеть смешно, исполняя свои роли.

Актеры,Варвара Феофанова,Нино Нинидзе,Валентина Ляпина,Ольга Дибцева,Любовь Толкалина,Анна Михалкова,Любовь Аксенова,
18+
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