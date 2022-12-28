Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Минерву Макгонагалл в «Гарри Поттере»

Британская актриса Мэгги Смит была известна задолго до саги о Гарри Поттере, где сыграла декана факультета Гриффиндор Минерву Макгонагалл. Где еще снималась звезда и как выглядит она сейчас, рассказываем (и показываем) в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер" Кадр из фильма "Гарри Поттер"

Мэгги Смит училась в Оксфорде, где и состоялся ее сценический дебют. После начинающая актриса играла в театре, а затем получила свою первую роль в кино. За свою карьеру звезда шесть раз выдвигалась на премию «Оскар» и дважды ее удостаивалась (за картины «Расцвет Джин Броди» и «Калифорнийский отель»).

Роль профессора Макгонагалл принесла ей всемирную известность среди всех возрастов. Параллельно со съемками во франшизе Смит снималась в сериале «Аббатство Даунтон», а после засветилась в таких фильмах как «Отель «Мэриголд»» и «Леди в фургоне». Мэгги дважды была замужем, родила сыновей Криса и Тоби, сейчас у нее уже пятеро внуков.

Случались в жизни у актрисы и тяжелые времена: роковым для Смит стал 2007 год. У нее обнаружили рак груди. Два года ушло у актрисы на борьбу с опухолью. Из-за химиотерапии она потеряла все волосы и была вынуждена носить парик не только во время съемок шестой части фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка», но и в обычной жизни. «Рак истощил все мои жизненные ресурсы. Я была полностью выбита из колеи», – признавалась Мэгги. Лечение ей далось нелегко, но звезда справилась.