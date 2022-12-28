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40 минут назад

84-летний Энтони Хопкинс снялся для обложки глянца

Газета.Ru

Британский и американский актер Энтони Хопкинс стал лицом нового выпуска журнала ICON. Снимки появились в социальных сетях.

84-летний Энтони Хопкинс снялся для обложки глянца
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Энтони Хопкинс снялся для январского номера журнала ICON Magazine Italy. На черно-белой обложке он позирует в пальто и свитере с высоким горлом. В социальных сетях восхитились выбором редакторов издания и назвали актера "иконой стиля".

Энтони Хопкинс родился 31 декабря 1937 года в Великобритании. Одной из самых заметных его ролей стала роль серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера в фильме Джонатана Демми "Молчание ягнят". За эту актерскую работу он получил "Оскар". Также он получил "Оскар" за роль в фильме о мужчине с деменцией "Отец".

В июне стало известно, что Хопкинс исполнит роль основателя психоанализа Зигмунда Фрейда в экранизации "Последней сессии Фрейда" (Freud's Last Session) по одноименной пьесе Марка Ст. Джермейна. Режиссером выступил Мэтт Браун ("Человек, который познал бесконечность").

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