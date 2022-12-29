Овчарки, бульдоги и не только: собак каких пород чаще всего снимают в кино

Их умению движением хвоста завоевывать любовь миллионов зрителей позавидуют даже самые титулованные актеры, а переиграть этих харизматичных артистов под силу, пожалуй, только детям. Какие породы собак (да-да, мы говорили именно про них) чаще всего мелькают на экранах, рассказываем в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Я – легенда" Кадр из фильма "Я – легенда"

Немецкая овчарка

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Овчарки занимают первое место в рейтинги самых востребованных пород собак в кинематографе. «Ко мне, Мухтар!», «Пограничный пес Алый», «Четыре танкиста и собака», «Комиссар Рекс», «Я легенда», «К9: собачья работа» — перечислять фильмы с их участием, кажется, можно бесконечно. Согласно статистике, овчарки снимались в более чем 500 картинах и зачастую играли важную роль в сюжете.

Кадр из фильма "К9: собачья работа "

Бульдог

Серебро в этом рейтинге достается бульдогам. Собаки этой породы засветились аж в 289 картинах, радуя зрителей своим сопением и совершенно очаровательным видом. Хотя не во всех фильмах бульдоги были такими уж и милыми. Нам, например, на ум сразу приходит собака старшей сестры Вернона Дурсля из «Гарри Поттера» по кличке Злыдень. Он, как и его хозяйка, не смогли завоевать зрительских симпатий, но сыграли немаловажную роль в сюжете третьей части саги о юном волшебнике.

Кадр из фильма "Гарри Поттер"

Пудель

Собаки этой породы замыкают тройку лидеров, приняв участие в сьемках 209 фильмов. Пуделей включают в сюжет проектов чаще всего для того, чтобы показать состоятельность их экранных хозяев или наоборот сыграть на контрастах: харизматичная, игривая собака и холодный, отстраненный от всего владелец. Появляются пудели также в картинах и в роли цирковых артистов, ведь сложно представить более подходящую для этой работы породу собак.

Кадр из фильма "Ночная женщина"

Доберман

Эти красавцы почетно занимают четвертое место в рейтинге, чаще всего снимаясь в экшн-фильмах. Собаки этой породы засветились в 176 картинах, где их грозный, но благородный вид, а также верность хозяину отлично вписывались в постапокалиптические или бандитские антуражи. Кстати, в картинах чаще всего доберманов показывают не только злыми, но и глупыми. А зря, собаки этой породы очень умны.

Кадр из фильма "Дина и Доберман"

Чихуахуа

Конечно, список самых востребованных пород собак в кинематографе не мог обойтись без чихуахуа, которые гармонично смотрятся в гламурных маленьких сумочках. За спиной этой породы маленьких собачек более 167 фильмов, многие из которых стали классикой, как, например, «Крошка из Беверли-Хилз» и «Блондинка в законе».