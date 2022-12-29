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34 минуты назад

Беллу Торн чуть не уволили из Disney из-за бикини на пляже

Газета.Ru

Актриса Белла Торн призналась, что ее чуть не уволили из Disney. Ее слова цитирует Variety.

Беллу Торн чуть не уволили из Disney из-за бикини на пляже
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Торн рассказала о случае, когда она почувствовала, что ее сексуализировали.

"Однажды меня чуть не уволили с канала Disney, потому что мне было 14, и я надела бикини на пляж. Там был фанат, он сфотографировал меня. Это было во всех средствах массовой информации, было буквально вирусным в то время", - рассказала звезда.

Актриса, которая снималась вместе с Зендеей в сериале "Встряхнись" с 2010 по 2013 год, объяснила, что люди "оказывали на Disney давление", чтобы уволить Торн, но в конечном итоге этого не произошло.

Актеры,Белла Торн,Walt Disney,
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