Беллу Торн чуть не уволили из Disney из-за бикини на пляже

Актриса Белла Торн призналась, что ее чуть не уволили из Disney. Ее слова цитирует Variety.
Торн рассказала о случае, когда она почувствовала, что ее сексуализировали.
"Однажды меня чуть не уволили с канала Disney, потому что мне было 14, и я надела бикини на пляж. Там был фанат, он сфотографировал меня. Это было во всех средствах массовой информации, было буквально вирусным в то время", - рассказала звезда.
Актриса, которая снималась вместе с Зендеей в сериале "Встряхнись" с 2010 по 2013 год, объяснила, что люди "оказывали на Disney давление", чтобы уволить Торн, но в конечном итоге этого не произошло.